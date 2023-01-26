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Четверг, 26 января 2023, 15:59 мск

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Гражданина Германии задержали по подозрению в шпионаже в пользу России

В Германии задержали мужчину, которого подозревают в передаче секретных данных российским спецслужбам. Об этом сообщает Генпрокуратура ФРГ.

Арест был произведен на основании ордера, выданного следственным судьей Федерального Верховного суда 19 января 2023 года. Гражданина Германии Артура Е. задержали 22 января в аэропорту Мюнхена.

Правоохранительные органы полагают, что задержанный был знаком с бывшим сотрудником Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Карстеном Л., которого арестовали месяц назад по подозрению в передаче российской спецслужбе секретных документов. Якобы именно Артур Е. доставил эту информацию в Россию.

Карстен Л. по характеру своей должности имел доступ к результатам прослушки немецких и дружественных спецслужб. По данным немецких СМИ, сведения, переданные России, касались ситуации на Украине.

Мюнхен, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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