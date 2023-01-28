В Иерусалиме 13-летний подросток устроил стрельбу
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российское информационное агентство 18+
В Иерусалиме 13-летний подросток устроил стрельбу
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