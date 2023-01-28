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Удаление сосулек с крыш зданий

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Суббота, 28 января 2023, 14:04 мск

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В Иерусалиме 13-летний подросток устроил стрельбу

В Иерусалиме 13-летний подросток устроил стрельбу

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Метки / Израиль

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