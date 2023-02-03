Глава кузбасского Роспотребнадзора арестован по подозрению в особо крупном взяточничестве

В Кемерове задержан начальник управления Роспотребнадзора по Кузбассу Евгений Окс. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщают ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Подробности не уточняются.

Вместе с тем, местные СМИ сообщают, что Центральный районный суд Кемерова 2 февраля по ходатайству следствия санкционировал арест подозреваемого. Окс проведет под стражей как минимум два месяца. Суд арестовал высокопоставленного чиновника до 31 марта 2023 года, сообщили изданию vse42.ru в суде.

Евгений Окс был назначен на должность начальника управления 22 марта 2012 года. До этого назначения с 2005 года работал заместителем руководителя кузбасского управления Роспотребнадзора.

Карьеру начал в 1987 году в Кемеровской областной санитарно-эпидемиологической станции, где по 1992 год работал врачом по гигиене труда, следует из информации на сайте ведомства. Затем получил должность заведующего отделением гигиены и физиологии труда, заместителя главврача Центра Госсанэпиднадзора в Кемеровской области.

Кемерово, Наталья Петрова

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