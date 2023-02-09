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Четверг, 9 февраля 2023, 16:23 мск

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В селе под Томском обнаружили обезглавленное тело мужчины

В селе Томской области обнаружили труп мужчины без головы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Страшную находку сделали в частном доме в селе Мельниково. «Личность погибшего установлена, это 58-летний местный житель», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Производится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – добавили в СКР.

Томск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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