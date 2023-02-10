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Пятница, 10 февраля 2023, 10:26 мск

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Спасатели МЧС нашли под руинами в Турции тела двух россиян

Скриншот видео МЧС России

Сотрудники МЧС России в ходе разбора завалов в турецком Хатае обнаружили тела двух россиян.

«В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни. Поиски остальных членов семьи продолжаются», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Накануне российские спасатели установили место, где может находиться семья россиян, застрявшая под обломками рухнувшего из-за землетрясения здания. Поиски в городе Хатай ведутся круглосуточно, сообщала пресс-служба МЧС.

Спасатели МЧС работают на разрушенном объекте в Хатае, где находится семья россиян, с вечера среды, 8 февраля. Накануне российские спасатели извлекли из-под завалов живыми трех человек, граждан Турции.

Ранее сообщалось, что под завалами в турецком городе Хатай, пострадавшем от разрушительного землетрясения, находится семья из четырех россиян. В МЧС уточнили, что под обломками дома заблокирована женщина с детьми. Специалисты МЧС находились в Кахраманмараше, но выдвинулись в провинцию Хатай на спасение соотечественников.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Землетрясение

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