Мать и четверо детей погибли в огненном ДТП в Мордовии

Мать с четырьмя детьми погибли в ДТП с участием фуры в Чамзинском районе Мордовии. Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства смертельной аварии, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, ДТП произошло в воскресенье около 16:00 на автодороге Саранск – село Сурское – Ульяновск возле села Большие Ремезенки. Женщина 1986 года рождения, управляя автомобилем «Лада Ларгус», следовала в направлении Саранска. При обгоне она не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем «Мерседес». В республиканском полицейском главке уточнили, что по касательной также был задет автомобиль «Хендай Верна».

Отечественная легковушка в результате столкновения загорелась. В результате ДТП водитель «Лады» и следовавшие вместе с ней дети в возрасте 6, 10, 11 и 13 лет погибли на месте аварии. Водитель большегруза доставлен в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследованием ДТП займется СК РФ, дело передано из полиции в Чамзинский межрайонный следственный отдел СУ по Республике Мордовия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельств и причины произошедшего. Следователи допросили свидетелей и очевидцев ДТП.

Проверку по факту аварии также проводит региональная прокуратура.

Саранск, Наталья Петрова

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