Убийство в подмосковном кафе: СКР отрицает причастность сына депутата Госдумы Иванюженкова к преступлению

В подмосковном Подольске в результате конфликта в ресторане зарезали молодого человека. Об этом информирует Главное следственное управление СК РФ по Московской области в своем телеграм-канале. Там отметили, что в следственный отдел на допрос доставлены все участники инцидента, выясняется, кто из них нанес смертельное ранение. Некоторые СМИ сообщили, что к убийству может быть причастен игрок хоккейного клуба «Сочи» и сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова Артем, однако в областном главке СКР опровергли эту информацию.

«12 марта в Подольской городской больнице от ножевого ранения скончался 24-летний местный житель. По данным следствия, молодой человек получил ножевое ранение в кафе в ходе конфликта, возникшего между посетителями заведения», – говорится в сообщении областного главка СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ («Убийство»).

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления. «В следственный отдел доставлены все участники инцидента. Проводятся допросы. Устанавливается лицо, нанесшее смертельное ранение», – отметили в ведомстве.

Ранее сегодня телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил о возможной причастности Артема Иванюженкова к убийству, произошедшему в Подмосковье. По сведениям телеканала, Иванюженков-младший вместе со своими друзьями пришел в одно из кафе. За соседним столиком отдыхала другая компания. В какой-то момент компании стали выпивать вместе. Под утро произошел конфликт, в ходе которого, как утверждалось, Артем Иванюженков нанес ножевое ранение молодому человеку и сбежал с места преступления.

Вместе с тем, представитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий заявила, что информация о якобы причастности Артема Иванюженкова к убийству в подмосковном кафе не соответствует действительности. «Призываем верить информации о задержании подозреваемого из официальных источников. Среди участников инцидента хоккеистов нет», – сказала Врадий ТАСС, отметив, что хоккеист сейчас находится на сборах.

Москва, Наталья Петрова

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