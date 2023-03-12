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Воскресенье, 12 марта 2023, 18:50 мск

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«Написал явку с повинной»: СКР сообщил о задержании подозреваемого в убийстве в кафе Подольска

Подмосковный главк Следственного комитета России сообщил о задержании подозреваемого в убийстве, совершенном в ночь на 12 марта в гриль-баре в Подольске. Им оказался 27-летний местный житель. Он написал явку с повинной. Сейчас с подозреваемым продолжает работать следователь, говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, между двумя посетителями заведения возник конфликт, в ходе которого один ударил ножом другого, после чего скрылся. Ножевое ранение получил 24-летний молодой человек, он скончался в Подольской городской больнице.

В СКР подчеркнули, что «ранее распространенная некоторыми СМИ информация о причастности к убийству спортсмена не соответствует действительности», и предупредили журналистов об ответственности за распространение фейковых новостей.

Ранее некоторые СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на источник сообщили, что к убийству якобы причастен 24-летний игрок хоккейного клуба «Сочи» и сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова Артем. В подмосковном управлении СКР эту информацию опровергли, отметив, что хоккеист сейчас находится на сборах и среди участников конфликта его не было.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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