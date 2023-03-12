Настоятеля храма в Омске обвинили в педофилии, священник арестован

Настоятель храма в Омске стал фигурантом уголовного дела о развратных действиях в отношении детей. Под уголовное преследование попал иерей храма Нерукотворного Образа Спасителя 35-летний Николай Бабура, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По версии следствия, священнослужитель приглашал к себе в гости 12-летнего мальчика и совершал в отношении подростка развратные действия. В отношении иерея возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ (развратные действия).

По сведениям источников, священник арестован. Расследование продолжается.

Омск, Наталья Петрова

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