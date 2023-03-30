Легковушка влетела под грузовик на вологодской трассе, погибли трое

В Вологодской области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли три человека. Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП.

По информации регионального управления ГИБДД, около часа ночи на 363 км автодороги Череповец – Сергиев Посад столкнулись автомобиль ВА-2105 и грузовик МАЗ с полуприцепом. В результате аварии водитель легковушки и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте.

Предварительно установлено, что водитель отечественного легкового автомобиля выехал на полосу встречного и столкнулся с большегрузом.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Движение на участке трассы было полностью перекрыто до шести часов утра. В настоящее время для движения транспорта открыта одна полоса.

Вологда, Наталья Петрова

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