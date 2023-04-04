В Узбекистане мать выбросила троих детей с 9 этажа и совершила суицид

Следователи выясняют обстоятельства страшной трагедии в Ташкенте, где мать выбросила трех маленьких детей из окна девятиэтажки и покончила с собой.

Инцидент произошел в Сергелийском районе. Накануне вечером 27-летняя женщина, проживавшая в квартире на девятом этаже, привела к окну спальни трех своих детей и выбросила вниз, после чего совершила суицид. Мальчики 4 и 5 лет, а также годовалая девочка погибли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное убийство» и «Доведение до самоубийства».

По информации Генпрокуратуры Узбекистана, раньше женщина жила с мужем в Ташкентской области в частном доме. Но в октябре прошлого года в доме произошел пожар, и многодетная семья переехала в Ташкент, к матери женщины. Выяснилось, что между супругами часто возникали конфликты, сообщает издание Podrobno.uz.

Установлено, что глава семейства сейчас находится в Саудовской Аравии, где совершает малое паломничество.

В Генпрокуратуре сообщили, что в ходе расследования будут проверены все версии трагедии, в том числе семейные конфликты, а также причины, которые могли привести к психическим изменениям у женщины.

Ташкент, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»