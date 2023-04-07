В Бурятии пастух бросил окурок и сжег шесть гектаров леса

В Бурятии лесной пожар возник из-за сигареты. Об этом сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства республики.

Возгорание произошло неподалеку от села Десятниково Тарбагатайского района. «Как оказалось, пастух пас овец верхом на коне вблизи леса. Он бросил в траву не затушенную сигарету и уехал дальше. Из-за большого количества горючего материала огонь быстро распространился и объял шесть гектаров леса», – говорится в сообщении.

В тушении задействованы 54 человека из числа лесной охраны и пожарных десантников. Новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

Личность виновника установили, ему грозит штраф в размере от 10 тысяч рублей, а также возмещение ущерба, причиненного лесному фонду.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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