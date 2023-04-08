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Суббота, 8 апреля 2023, 17:20 мск

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Украинские войска трижды обстреляли Ясиноватую: ранены шесть человек (ОБНОВЛЕНО)

Украинские войска в субботу трижды обстреляли город Ясиноватая Донецкой народной республики. По городу было выпущено 9 снарядов из артиллерийских систем и две ракеты из РСЗО. По последним данным мэра Ясиноватой, ранения получили шесть мирных жителей.

ВСУ в 14:30 мск выпустили по городу 5 снарядов калибром 155 мм, в 15:15 мск – еще 4 снаряда натовского калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В 15:20 мск по Ясиноватой было выпущено две ракеты из реактивной системы залпового огня.

Первоначально мэр города Дмитрий Шевченко сообщил в своем телеграм-канале, что в результате обстрела ранены трое мужчин и женщина. Позже он уточнил, что ранения получили еще два человека – мужчина и женщина.

Накануне при обстреле центра Донецка погиб один мирный житель и еще 16 получили ранения.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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