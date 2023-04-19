Отсидевший в тюрьме 18 лет педофил вышел на свободу и начал приставать к школьнице

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, который приставал к девятилетней девочке. Оказалось, что он много лет был лишен свободы за насилие над детьми.

Педофил поймал школьницу в подъезде, он усадил ребенка к себе на колени и обнимал. Мать девочки вышла из квартиры, чтобы посмотреть, где дочь, которая давно зашла в подъезд, но дома не появлялась.

Женщина увидела преступника и вызвала полицию. Злоумышленнику удалось сбежать, но вскоре его задержали.

Выяснилось, что к ребенку приставал серийный педофил-насильник. Он 18 лет провел в исправительных колониях за пять эпизодов насилия над детьми и вышел на свободу осенью прошлого года.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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