В Новгородской области задержали наркокурьера с крупной партией «синтетики»

В Новгородской области задержали мужчину, который перевозил крупную партию запрещенных веществ. Об этом сообщает региональное управление МВД.

30-летнего подозреваемого остановили на трассе «Боровичи – Коегоща» Боровичского района. При обыске в его автомобиле нашли три полиэтиленовых пакета с наркотическим средством «N-метилэфедрон».

У полиции есть сведения, что наркокурьер направлялся в Москву, где собирался сбыть партию и выручить за нее около 9 млн рублей.

Предварительно установлено, что мужчина приобрел наркотик через мессенджер в городе Бокситогорск Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело.

Великий Новгород, Зоя Осколкова

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