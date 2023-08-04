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Пятница, 4 августа 2023, 14:14 мск

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В лобовом ДТП на трассе под Волгоградом погибли 4 человека

В Суровикинском районе Волгоградской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

ДТП произошло в ночь на пятницу, 4 августа, на 157 км федеральной автодороги Волгоград – Каменск-Шахтинский. По предварительным данным, 70-летний водитель Toyota Auris выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Logan под управлением 48-летнего мужчины.

В результате автомобильной аварии на месте погибли водитель и 44-летний пассажир Toyota, а также 30-летнеяя пассажирка Renault. Госпитализированный с места ДТП водитель Renaul позднее скончался в больнице.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители. СКР проводит проверку по факту ДТП. Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход процессуальной проверки.

Волгоград, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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