После взрыва в Сергиевом Посаде 12 человек числятся пропавшими без вести

После взрыва на складе пиротехники в подмосковном Сергиеве Посаде, по уточненным данным, остается неизвестной судьба 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. На месте происшествия продолжается поисковая операция.

Вечером 9 августа руководитель Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов сообщил, что в результате взрыва пострадали 60 человек. Одна из пострадавших умерла в реанимации районной больницы. На тот момент, по информации чиновника, пропавшими без вести числились восемь человек.

«Нанесен урон объектам городской инфраструктуры, зафиксированы разрушения на котельной, пострадали окна и фасады в городской черте. По МКД ущерб оценивается», – написал Акулов в своем телеграм-канале.

По информации экстренных служб, в результате взрыва повреждено почти 100 жилых домов. «Также повреждения получили социальные и административные здания, в общей сложности 111 строений», – рассказал собеседник ТАСС.

ЧП произошло утром в среду, 9 августа, в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

Москва, Наталья Петрова

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