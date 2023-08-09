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Среда, 9 августа 2023, 13:51 мск

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В Подмосковье возбуждено уголовное дело после взрыва склада пиротехники

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва на складе пиротехники в подмосковном Сергиевом Посаде, в результате чего пострадали более 30 человек. Как сообщила пресс-служба регионального главка ведомства, расследование ведется по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

«Причины произошедшего и количество пострадавших устанавливаются», – уточнили в СК.

Как сообщалось, ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в результате ЧП пострадал 31 человек, трое с тяжелыми ранениями доставлены в реанимацию. Позже глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов уточнил, что известно о 35 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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