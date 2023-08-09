Взрыв в Подмосковье: пострадали более 30 человек, трое – в реанимации

На месте взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде начался разбор завалов. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, в результате ЧП пострадал 31 человек, трое с тяжелыми ранениями доставлены в реанимацию.

«Сейчас на месте взрыва в Сергиевом Посаде идет разбор завалов. Знаем, что ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь», – уточнил Воробьев в своем телеграм-канале.

По его словам, для обеспечения безопасности проведена эвакуация из всех зданий и цехов ЗОМЗ эвакуировали, также из ближайшего детского сада.

«В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Обязательно позаботимся о всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва. Также частично поврежден спорткомплекс «Луч» – выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла», – отметил губернатор Подмосковья.

Москва, Светлана Антонова

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