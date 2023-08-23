Четверо росгвардейцев-срочников стали жертвами ДТП в Санкт-Петербурге

В результате ДТП на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге, по уточненным данным, погибли четверо военнослужащих-срочников Росгвардии. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, причиной аварии стало резкое торможение впереди идущего легкового автомобиля.

ДТП произошло накануне на 84-м км КАД. «Грузовик «Урал-4320» перевозил с объекта на объект группу бойцов 33-й бригады. Неожиданно водитель впереди идущей иномарки совершил резкое торможение. Пытаясь уйти от столкновения, водитель-сержант резко вывернул руль влево, но не справился с управлением. Машину занесло и вынесло на середину трассы, где она ударилась об отбойник и перевернулась», – написал парламентарий в Telegram.

По его данным, четверо бойцов, находившихся в кузове, погибли. Еще трое, включая командира инженерно-саперного взвода, получили травмы разной степени тяжести. Предполагаемый виновник с места ДТП скрылся, отметил Хинштейн.

Он уточнил, что погибшим от 19 лет до 21 года, они проходили службу по призыву. «Трое из них скончались на месте, один – спустя несколько часов», – добавил депутат.

Ранее СМИ и новостные телеграм-каналы сообщали о трех погибших в результате ДТП с участием военного грузовика на КАД в Петербурге.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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