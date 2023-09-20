Число жертв взрыва газа в Балашихе выросло до трех, под завалами остаются люди

Число погибших при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе увеличилось до трех. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«На данный момент число пострадавших составляет 7 человек, из которых три погибли, один передан медикам, трем оказана помощь на месте», – сказано в сообщении.

По предварительным данным, два человека остаются под завалами, уточнили в ведомстве.

Ранее МЧС подтвердило гибель двух человек в результате взрыва газа в Балашихе и сообщило о двух пострадавших.

Спасатели эвакуировали из жилого дома в Балашихе 170 человек. Организована работа трех пунктов временного размещения. В разборе завалов задействованы более 160 человек и 40 единиц техники.

Между тем, по информации ТАСС, в жилом доме в Балашихе, где взорвался газ, произошло повторное обрушение перекрытий – рухнули две плиты, под завалами оказались трое спасателей. «По предварительной информации, пострадали трое спасателей», – уточнили в МЧС.

Обновлено. По данным МЧС, троих спасателей извлекли из-под завалов и передали врачам.

Утром в среду в квартире на четвертом этаже газифицированного девятиэтажного жилого дома по улице Октябрьской в Балашихе взорвался газ. В результате произошло обрушение третьего, четвертого, пятого этажей, повреждены как минимум 10 квартир.

Москва, Наталья Петрова

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