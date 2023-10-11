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Среда, 11 октября 2023, 14:01 мск

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Учитель музыки на протяжении 15 лет насиловал учениц и снимал с ними порно

В Белоруссии будут судить 51-летнего мужчину, который обвиняется в изнасиловании девочек и изготовлении порнографии с участием детей. Об этом сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, мужчина работал учителем музыки. На протяжении 15 лет он совершал преступные действия в отношении своих учениц и фиксировал их на фото и видео. Все происходило на дополнительных занятиях по вокалу.

Пострадавшим от рук педофила девочкам было от 6 до 14 лет. Дети в силу возраста, уровня психического развития и индивидуально-психологических особенностей не осознавали происходившее с ними, поэтому не могли оказать сопротивление преступнику.

В настоящее время фигурант находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для вынесения вердикта.

Минск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Педофилы

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