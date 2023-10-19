19 россиян погибли после обострения палестино-израильского конфликта

С начала обострения ситуации между Палестиной и Израилем жертвами столкновений стали 19 граждан РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова.

«Консульский отдел посольства находится в контакте с родственниками и занимается выяснением всех обстоятельств», – цитирует Рязанову ТАСС.

По ее словам, семь российских граждан числятся пропавшими без вести, согласно заявлениям, полученным от родственников.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на срочном заседании Совета безопасности ООН заявил, что около тысячи россиян и членов их семей обратились в МИД РФ с просьбой об эвакуации из сектора Газа.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

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