Российский транспортный самолет сгорел в аэропорту в Таджикистане

В аэропорту в Душанбе загорелся российский военно-транспортный самолет Ил-76МД. Экипажу удалось эвакуироваться. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ЧП произошло во время взлета с аэродрома Гиссар. У Ил-76 при разгоне взорвалось колесо, после чего начался пожар. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и полностью сгорел.

На борту в момент возгорания находились восемь человек. Им удалось вовремя покинуть судно, пострадавших нет.

По предварительной версии, причиной пожара стало разрушение пневматики колеса при разгоне с дальнейшим попаданием обломков в двигатель. Проводится расследование.

Душанбе, Зоя Осколкова

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