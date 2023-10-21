Российский транспортный самолет сгорел в аэропорту в Таджикистане

В аэропорту в Душанбе загорелся российский военно-транспортный самолет Ил-76МД. Экипажу удалось эвакуироваться. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ЧП произошло во время взлета с аэродрома Гиссар. У Ил-76 при разгоне взорвалось колесо, после чего начался пожар. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и полностью сгорел.
На борту в момент возгорания находились восемь человек. Им удалось вовремя покинуть судно, пострадавших нет.
По предварительной версии, причиной пожара стало разрушение пневматики колеса при разгоне с дальнейшим попаданием обломков в двигатель. Проводится расследование.
Душанбе, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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