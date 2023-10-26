Пять человек погибли в ДТП в Туве – от машин осталась груда металла

В Туве в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Среди жертв – маленький ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Смертельная авария произошла сегодня около 12:56 по местному времени на 92 км автодороги Кызыл – Эрзин.

«По предварительной информации, в результате столкновения иномарки и отечественной легковушки от полученных травм скончались пять человек, в том числе малолетний ребенок», – говорится в сообщении.

Судя по фото с места аварии, после ДТП от автомобилей осталась груда металла.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Кызыл, Наталья Петрова

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