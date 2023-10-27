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Суббота, 28 октября 2023, 01:45 мск

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Бастрыкин затребовал доклад о расследовании массовой драки мигрантов в Кемерове

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин, фото: сайт СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после массовой драки мигрантов в Кемерове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации СКР, вечером 24 октября рядом с одним из общежитием на бульваре Строителей в Кемерове произошел конфликт между иностранными гражданами произошел конфликт. В потасовке участвовали 10 человек. В ходе конфликта один из участников драки несколько раз выстрелил выстрелов из сигнального пистолета.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

В настоящее время задержаны четыре участника драки. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Глава Следственного комитета поручил руководителю СУ СКР по Кемеровской области Александру Безукладникову доложить о ходе расследования уголовного дела.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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