Бастрыкин затребовал доклад о расследовании массовой драки мигрантов в Кемерове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после массовой драки мигрантов в Кемерове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации СКР, вечером 24 октября рядом с одним из общежитием на бульваре Строителей в Кемерове произошел конфликт между иностранными гражданами произошел конфликт. В потасовке участвовали 10 человек. В ходе конфликта один из участников драки несколько раз выстрелил выстрелов из сигнального пистолета.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

В настоящее время задержаны четыре участника драки. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Глава Следственного комитета поручил руководителю СУ СКР по Кемеровской области Александру Безукладникову доложить о ходе расследования уголовного дела.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»