Массшуттинг в США, отказ Словакии отправлять на Украину оружие, очередная причина отложить наземную операцию в секторе Газа – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Уходящая неделя оказалась богата на события, среди которых выделяются массовое убийство в США и отложенная гибель украинок и 18-летних украинцев, которых Киев объявил подлежащими мобилизации. Эти семь дней также запомнятся предупреждением о рисках для России в связи с наплывом мигрантов и новым поводом для Израиля отложить начало сухопутной операции в секторе Газа.

Трагедия недели: 18 человек убиты и 13 ранены во время стрельбы в американском штате Мэн

Вооруженный житель штата Мэн устроил массовый расстрел в городе Льюистон, жертвами которого стали 18 человек, были ранены еще 13. По версии полиции, инструктор по обращению с оружием Роберт Кард заехал в бар, магазин и развлекательный центр, чтобы пострелять в толпу. Изначально сообщалось о 22 погибших и около 60 раненых, что сделало инцидент самым крупным по числу жертв в США за 2023 год. По некоторым данным, Кард занимался подготовкой украинских боевиков.

Решение недели: Киев подвел под мобилизацию юнцов и женщин

Услуги инструктора по стрельбе вероятно потребуются женщинам и подросткам, живущим на Украине, уже с 1 ноября. Киев снизил возраст граждан, подлежащих мобилизации, с 24 до 18 лет, разрешил отправлять на фронт инвалидов по их желанию и ограниченно годных. Военнообязанные женщины также начнут получать повестки.

Достижение недели: новые ЗРК помогли ВС РФ сбить 24 украинских самолета за пять дней

Украинских новичков в Донбассе вряд ли ожидает надежное прикрытие с воздуха, поскольку за минувшую неделю воздушные силы Украины лишились 31 самолета и трех вертолетов. Всего за пять дней российские силы сбили 24 украинских военных борта благодаря новым зенитно-ракетным комплексам, переданным на вооружение ВС РФ.

Событие недели: спикером Палаты представителей в США избран противник трат на Украину

Поступления из США самолетов и новых партий оружия Украине, видимо, придется ждать еще долго ввиду появления в руководстве Конгресса США противника расходования бюджета на поддержку киевского режима. Новым спикером Палаты представителей избран республиканец Майк Джонсон, который голосовал против выделения дополнительной помощи Украине в 2022 и 2023 годах и поддерживал запрет на отправку военной помощи.

Джонсон уже призвал Белый дом отчитаться по выделенным для Украины средствам. И одобрение законопроекта об объединенной помощи на нужды Украины и Израиля оказалось под большим вопросом.

Скандал недели: 21 ребенок из разных регионов РФ отравился во время циркового фестиваля в Перми

Вопросы вызывает и организация питания для участников Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов в Перми. 21 ребенок из разных регионов РФ пожаловался на симптомы отравления после обеда в кафе при гостинице, а 15 человек пришлось отправить в стационар. Работу заведения общепита приостановили, его владельцу и организатору фестиваля грозят штрафы. Роспотребнадзор нашел источник детских бед и головной боли бизнесменов – норовирус у сотрудников пищеблока.

Отказ недели: Словакия перестанет помогать Украине оружием в конфликте с Россией

А вот в Европе заметны признаки оздоровления после массового угара в поддержку Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что его страна не будет отправлять на Украину военную помощь, а только гуманитарные грузы. Политик назвал нереалистичным составленный Владимиром Зеленским план мирного урегулирования. Фицо уведомил о своей позиции Еврокомиссию и призвал Евросоюз сменить роль поставщика оружия на роль миротворца.

Настроение недели: патриарх Кирилл предупредил о потере российской идентичности из-за мигрантов

Пока руководство ЕС разбирается со своим амплуа, церковь призвала российские власти задуматься о рисках, которые несут мигранты, притворяющиеся добропорядочными гражданами РФ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил о риске потери российской идентичности из-за потока мигрантов. Многие оседают в России и получают российские паспорта, но остаются далекими «по вере и по культуре» и не имеют уважения к России и ее народу.

Нерешительность недели: Израиль вновь отложил наземную операцию в секторе Газа после просьбы США не спешить

Со всем уважением премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписывать план наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Он ждет единогласного одобрения всех членов военного кабмина, поскольку боится, что все последствия в случае неудачи лягут на его плечи. И это на фоне роста числа недовольных его политикой граждан.

США тоже попросили Израиль не спешить с вторжением в Газу. Вашингтон беспокоится о потерях в случае неудачи, но и не может решить, каким должен быть результат в случае удачи. Ни в Тель-Авиве, ни в Вашингтоне не могут решить, как поймут, что ХАМАСу конец.

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