Внедорожник протаранил фуру на трассе в Чувашии: погибли четверо

На трассе в Чувашии внедорожник столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли четыре человека, еще один травмирован, сообщает региональное управление МВД.
Смертельная авария произошла в 07:20 мск в Козловском муниципальном округе, на 731-м км трассы М-7 «Волга».
По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с фурой Scania.
Жертвами аварии стали водитель и трое пассажиров внедорожника, травмы получил водитель грузовика.
В результате аварии водитель и трое пассажиров Mitsubishi погибли, пострадал водитель грузового автомобиля.
Все погибшие – жители Казани, уточнили в полицейском главке.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства автомобильной аварии.
Чебоксары, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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