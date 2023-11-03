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Пятница, 3 ноября 2023, 12:19 мск

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Внедорожник протаранил фуру на трассе в Чувашии: погибли четверо

Фото: t.me/mvd_chuvashia

На трассе в Чувашии внедорожник столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли четыре человека, еще один травмирован, сообщает региональное управление МВД.

Смертельная авария произошла в 07:20 мск в Козловском муниципальном округе, на 731-м км трассы М-7 «Волга».

По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с фурой Scania.

Жертвами аварии стали водитель и трое пассажиров внедорожника, травмы получил водитель грузовика.

В результате аварии водитель и трое пассажиров Mitsubishi погибли, пострадал водитель грузового автомобиля.

Все погибшие – жители Казани, уточнили в полицейском главке.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства автомобильной аварии.

Чебоксары, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Автокатастрофа

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