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Понедельник, 13 ноября 2023, 15:35 мск

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Семью мигрантов выдворяют из России из-за хулиганства детей

Семья мигрантов из Таджикистана, проживающих в Новосибирской области, покинет Россию из-за хулиганства детей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство провело проверку сообщений СМИ о том, что двое детей 12 и 7 лет бросали камнями в учителя.

Полиция по инициативе прокуратуры Ленинского района Новосибирска провела проверку семьи приезжих и установила, что в текущем году 32-летняя мать детей уже трижды привлекалась к административной ответственности по ст. 5.36 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

«Теперь семья в полном составе покинет страну», – отметили в областной прокуратуре. Семья мигрантов должна покинуть Россию в течение трех дней. При неисполнении предписания приезжие будут депортированы в принудительном порядке.

В надзорном ведомстве указали, что это первый случай в Новосибирской области, когда семью мигрантов выдворяют из страны из-за хулиганского поведения детей.

Новосибирск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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