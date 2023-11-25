Финны почти закрыли границу с Россией, доходы от нефти пробили дно, россиянам пригрозили разборками на дорогах – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Уходящая неделя была богата на события, среди которых выделяются начало перемирия в Газе, закрытие Финляндией большинство КПП на границе с Россией, угроза провала в 1990-е при изменении пакета документов для регистрации автомобиля.

Тишина недели – в Газе началось четырехдневное перемирие

Утром 24 ноября вступил в силу режим прекращения огня в секторе Газа. В анклав въехали первые грузовики с гуманитарной помощью и топливом. Палестинское движение ХАМАС и власти Израиля договорились не вести боевые действия в Газе до 27 ноября включительно.

ХАМАС заявило, что надеется на более долгое перемирие. Израиль предупредил об обязательном продолжении наземной операции в секторе Газа.

Изоляция недели – Финляндия оставила лишь один КПП на границе с Россией, а Норвегия пригрозила закрыть свой единственный

В ночь на 25 ноября Финляндия закрыла все пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного Райа-Йосеппи. Это, якобы, должно обеспечить безопасность финнов.

Норвегия заявила, что готова закрыть свой единственный КПП на российской границе, если потребует ситуация. С российский стороны пункт находится на территории Печенгского района Мурманской области.

Властям Мурманской области пришлось открыть три ПВР для граждан третьих стран, желающих попасть в Финляндию. Российские силовики уже пресекли одну попытку мигрантов прорваться на финскую сторону.

Падение недели – нефтегазовые доходы России упали до минимума за 16 лет

Доходы от продажи нефти и газа в бюджете России составили 28,3% по итогам трех кварталов. Это рекордно малая доля за последние 16 лет. Финансисты отметили, что доходы не от нефтегазовой отрасли продолжили расти, наполняя бюджет. В Счетной палате снижение доли нефтегазовых доходов объяснили падением средних цен на нефть марки Urals и природный газ, проведение налогового маневра в отрасли.

Страх недели – россиянам пригрозили беззаконием на дорогах без контроля за ОСАГО

Автостраховщики пригрозили, что отмена обязанности предъявлять полис ОСАГО при регистрации автомобиля приведет к беззаконию на дорогах, как в 1990-е годы. Отмена контроля создаст лазейки для тех, кто не купил полис. Чтобы избежать «разборок» на дорогах», правительство призвали ввести другую систему контроля.

На страховщиков нагнало страху принятие в первом чтении в Госдуме инициативы исключить полис ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации ТС.

Решение недели – более 20 зарубежных брендов готовят открытие своих магазинов в России

Более 20 зарубежных брендов планируют открыть свои магазины в России. Большинство – производители одежды и обуви. В 2023 году на российский рынок уже вышли 19 иностранных компаний, но не все смогли удержаться.

Плачь недели – Зеленский пожаловался на США и Израиль, который оттянул внимание от Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, не сдерживая эмоций, пожаловался журналистам на США и Израиль. Вашингтон заслужил неодобрение тем, что стал отправлять меньше помощи, а поддержка от рядовых американцев перестала быть массовой. Израиль же перетянул на себя внимание мира, в том числе западных союзников Украины.

Скандал недели – чета украинцев использовала 11 соотечественников как прислугу

Полиция Испании арестовали двух граждан Украины за эксплуатацию труда соотечественников. Супруги почти полтора года издевались над 11 наемными работниками, которые фактически были их бесправными слугами. Мигрантам обещали хорошую зарплату, но за это словесно издевались, не разрешали обедать на работе и разговаривать друг с другом.

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