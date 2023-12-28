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Четверг, 28 декабря 2023, 10:54 мск

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В Киргизии поймали подростков, готовивших взрыв у новогодней елки и атаку на православный храм

Киргизские спецслужбы предотвратили в городе Джалал-Абад теракт у главной елки на центральной площади и нападение на Храм Успения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщил Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. По делу о подготовке террористической атаки задержаны двое несовершеннолетних 2007 года рождения.

По информации ГКНБ, подростки были дистанционно завербованы через сеть Интернет в ряды международной террористической организации «Исламское государство – Вилаят Хорасан» (запрещено в России).

«По указанию зарубежных эмиссаров они планировали произвести закладку самодельного взрывного устройства у главной елки на центральной площади Джалал-Абада, а также намеревались организовать теракт и вооруженное нападение на храм Успения Пресвятой Богородицы города Джалал-Абад», – сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе осмотра изъятых мобильных устройств обнаружены «неопровержимые доказательства подготовки террористической акции», переписки с эмиссарами террористической группировки, план действий и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также видеозаписи с клятвой на верность лидеру террористической организации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Задержанные помещены в СИЗО для несовершеннолетних. В настоящее правоохранители устанавливают преступные связи задержанных на территории Кыргызстана.

Бишкек, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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