В Эстонии арестовали профессора из России по подозрению в шпионаже

В Эстонии задержан профессор политологии Тартуского университета, гражданин России Вячеслав Морозов. Его подозревают в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщает портал эстонского национального телерадиовещания ERR.

Задержание россиянина произошло 3 января. Сейчас Морозов содержится под стражей в тюрьме Таллина. Харьюский уездный суд санкционировал арест мужчины на срок до двух месяцев.

Что именно вменяют в вину россиянину, не уточняется. Управление полиции безопасности сообщило лишь, что Морозов подозревается в разведывательной деятельности против Эстонии.

Гендиректор полиции безопасности Эстонии Марго Паллосон заявила, что «интерес разведки России к Эстонии «по-прежнему остается высоким». «Нынешнее дело является дополнением к более чем двадцати предыдущим делам и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе в научный сектор», – утверждает она.

Отмечается, что с 1 сентября 2023 года Вячеслав Морозов работал в институте политических исследований имени Юхана Шютте Тартуского университета, был профессором кафедры международной политической теории. После возникновения подозрений в шпионаже в его адрес Тартуский университет уволил россиянина.

Согласно данным Эстонской научной информационной системы ETIS, Морозов до 2010 года работал в Санкт-Петербургском государственном университете, а затем был связан с Тартуским университетом.

Таллин, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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