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Среда, 17 января 2024, 10:11 мск

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Таксист-мигрант почти час не выпускал из машины 17-летнюю пассажирку – СКР проводит проверку

В Подмосковье следователи проводят проверку после того, как таксист-мигрант около часа удерживал в машине 17-летнюю пассажирку. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Правоохранители обратили внимание на инцидент после появления информации о происшествии в социальных сетях. В публикации указывалось, что мигрант – водитель такси – заблокировал двери автомобиля и не выпускал из машины около часа 17-летнюю девушку-пассажира, которая возвращалась из Ногинска в Электросталь.

«По данному факту ГСУ СК России по Московской области проводится проверка», – говорится в сообщении СК РФ.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Московской области возбудить уголовное дело и предоставить доклад о ходе следствия и установленных обстоятельствах. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – сказано в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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