Каспийские нерпы оказались на грани вымирания

Каспийского тюленя предложили включить в список животных, находящихся под угрозой исчезновения. Места сезонных лежбищ этих животных оказались пустыми. Об этом сообщили в фонде «Компас».

Массовая гибель каспийском нерпы зарегистрирована в декабре 2022 года. Тогда на побережье обнаружили в общей сложности 2,5 тысячи мертвых тюленей. В минприроды Дагестана заявили, что численность каспийской нерпы стабильна и находится в пределах 270-300 тысяч.

«В ходе экспедиций ведущими российскими учеными был осуществлен сбор сведений о численности, возрастной и половой структурах популяции тюленя. Обследование показало катастрофически низкую плотность тюленей в местах их сезонного пребывания и полное отсутствие на островных лежбищах весной, что нехарактерно в этот период», – говорится в сообщении фонда.

Специалисты провели шесть экспедиций с апреля по декабрь 2023 года и установили стационарные фотоловушки в разных частях острова Малый Жемчужный. «По материалам с августа по октябрь на острове была зарегистрирована всего одна особь», – отметили в фонде.

Основной причиной гибели животных ученые считают заражение высокопатогенным птичьем гриппом. При этом умирают в основном молодые нерпы, в том числе беременные самки.

По мнению экспертов, популяция уже не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время. Каспийский тюлень занесен в Красную книгу России в 2020 году.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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