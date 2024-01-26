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Пятница, 26 января 2024, 10:35 мск

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В Ростове-на-Дону спецслужбы задержали двух украинских агентов

В Ростове-на-Дону выявили и задержали двух украинских агентов, которые собирали сведения об участвующих в спецоперации подразделениях. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ «Государственная измена», задержаны два гражданина Российской Федерации», – говорится в сообщении.

По данным спецслужб, подозреваемые сами связались с украинскими спецслужбами и предложили за вознаграждение передавать информацию о военных РФ, участвующих в СВО. Они наблюдали за местоположением военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа, а полученные сведения передавали связному.

В настоящее время задержанные находятся в СИЗО.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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