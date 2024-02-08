Около 200 человек участвовали в драке на складе Wildberries в Подмосковье

Драка произошла между работниками и охранниками на одном из складских комплексов в подмосковной Электростали. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. В полиции не уточняют, какой компании принадлежит склад. По данным СМИ, речь идет об объекте маркетплейса Wildberries.

По информации правоохранителей, сегодня ночью поступило сообщение о том, что на складе в Электростали происходит драка между работниками организации и охранниками.

«Прибывшие на место полицейские установили, что в ходе погрузки и упаковки товара бригадиром было выявлено нарушение регламента сбора товара сотрудником склада. Между ними произошел конфликт, были вызваны сотрудники охраны, с которыми завязалась потасовка», – говорится в сообщении ГУ МВД по Московской области.

Полицейские установили 13 активных нарушителей общественного порядка, сейчас их опрашивают.

Силовики проводят проверку по факту драки, после чего примут решение в соответствии с законодательством.

По данным телеграм-канала SHOT, в побоище принимали участие около 200 человек.

Тем временем, в пресс-службе Wildberries сообщили, что компания проведет внутреннее расследование после массовой драки на складе в Электростали. Там отметили, что в результате конфликта никто не пострадал, около десяти человек доставлены в местное отделение полиции, передает РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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