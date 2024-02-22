В Подмосковье школьник попал в больницу после взрыва повербанка в его куртке

В подмосковном Дзержинске 16-летний школьник получил серьезные ожоги после взрыва повербанка в его куртке. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, подросток положил зарядку в карман куртки и пошел гулять. На улице он услышал шипение, после которого произошел взрыв. Горящая жидкость из повербанка прожгла одежду школьника и попала на тело.

Подросток пытался сбить пламя самостоятельно, но получил ожоги груди и руки 2 и 3 степени. Пострадавший госпитализирован.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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