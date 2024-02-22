В горах Киргизии обнаружили тело российского альпиниста

В Киргизии обнаружили мертвым российского альпиниста Евгения Глазунова. Предположительно, россиянин погиб под камнепадом. Об этом сообщает портал Mountain.ru.

37-летний Глазунов совершал одиночное восхождение на пик Аксу. Альпинист последний раз выходил на связь 16 февраля. Погода в районе начала портиться, поэтому он решил спуститься и пропал.

Через два дня была начата поисково-спасательная операция. Сегодня тело туриста обнаружили на стене.

«Он практически спустился. Ему оставалось буквально полторы веревки, а вероятная причина смерти – это камнепад», – сообщил альпинист Кирилл Поветкин.

Бишкек, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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