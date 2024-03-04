В восьми регионах России открыт пожароопасный сезон

В восьми регионах России объявили начало пожароопасного сезона. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ.

«В восьми субъектах открыт пожароопасный сезон. Особый противопожарный режим действует частично на территории Краснодарского и Приморского краев», – говорится в сообщении.

За прошлую неделю в России было зафиксировано восемь очагов природных пожаров. «Отмечается пожар в Краснодарском крае на территории Сочинского национального парка, палы сухой растительности в Астраханской области, Ставропольском и Приморском краях», – отметили в ведомстве.

Сегодня специалисты впервые зарегистрировали в Приморье редкое природное явление – огненный смерч. Губернатор края Олег Кожемяко ввел особый противопожарный режим в 19 муниципалитетах, включая города Артем, Владивосток, Находка, Уссурийск. К борьбе с огнем дополнительно привлечены более 300 человек, из соседних районов к местам возгорания отправили воздуходувки и мотопомпы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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