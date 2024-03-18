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Понедельник, 18 марта 2024, 15:29 мск

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В Татарстане пенсионер зарубил топором и расчленил знакомую

66-летний житель Набережных Челнов расправился с 46-летней приятельницей. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Татарстану.

Убийство произошло в поселке Сидоровка. Пара распивала алкоголь, затем между ними возник конфликт на почве ревности. Женщина собиралась уйти, тогда мужчина несколько раз ударил ее топором по голове.

Преступник пытался избавиться от тела, расчленил его, но выбросить не успел. Утром останки обнаружил малолетний внук пенсионера и рассказал о страшной находке матери, та вызвала полицию.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали.

Казань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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