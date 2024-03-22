В ФСБ подтвердили гибель 40 человек в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России вечером в пятницу, 22 марта, сообщил, что по предварительным данным, в результате теракта в комплексе «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек и более 100 пострадали.

«Предварительно, в результате теракта в комплексе «Крокус Сити Холл» на данный момент 40 погибших и более 100 пострадавших. Специальные службы проводят оперативно-розыскные действия. Принимаются всевозможные меры для оказания помощи пострадавшим в результате теракта в Красногорске», – сообщил в ЦОС ФСБ РФ.

Ранее сегодня Главное следственное управление СК России сообщило о возбуждении уголовного дела о теракте в Московской области.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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