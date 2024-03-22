В Запорожской области будут приспущены государственные флаги в знак скорби по погибшим в «Крокус сити холле»

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу, 22 марта, распорядился приспустить государственные флаги в знак скорби по погибшим в результате теракта в «Крокус сити холле» в Москве.

В своем Telegram-канале Балицкий написал: «Завтра в Запорожской области будут приспущены государственные флаги в знак солидарности и скорби по погибшим в результате террористической атаки в московском «Крокус Сити Холл». Также в области будут отменены все развлекательные и спортивные мероприятия. Запорожская область скорбит вместе со всей Россией и передает слова соболезнования и поддержки нашим соотечественникам».

Ранее сегодня в ЦОС ФСБ РФ сообщили о 40 погибших и более 100 пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле».

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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