российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 марта 2024, 23:21 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Запорожской области будут приспущены государственные флаги в знак скорби по погибшим в «Крокус сити холле»

Евгений Балицкий, скрин с видео t.me/BalitskyEV

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу, 22 марта, распорядился приспустить государственные флаги в знак скорби по погибшим в результате теракта в «Крокус сити холле» в Москве.

В своем Telegram-канале Балицкий написал: «Завтра в Запорожской области будут приспущены государственные флаги в знак солидарности и скорби по погибшим в результате террористической атаки в московском «Крокус Сити Холл». Также в области будут отменены все развлекательные и спортивные мероприятия. Запорожская область скорбит вместе со всей Россией и передает слова соболезнования и поддержки нашим соотечественникам».

Ранее сегодня в ЦОС ФСБ РФ сообщили о 40 погибших и более 100 пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле».

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Политика, Россия, Скандалы и происшествия,