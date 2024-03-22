Американское посольство в Москве рекомендовало гражданам США избегать район теракта

Посольство США в Москве в пятницу, 22 марта, рекомендовало американцам, находящимся в столице России избегать район, где была совершена «террористическая атака».

В заявлении, опубликованном на сайте посольства США, в частности, говорится: «Возможности правительства США оказывать плановые или экстренные услуги американским гражданам в России серьезно ограничены, особенно в районах, удаленных от посольства США в Москве, из-за ограничений правительства России на поездки наших сотрудников и укомплектованность дипмиссий. Мы выражаем искренние соболезнования российскому народу в связи с гибелью людей и ранениями, полученными в результате сегодняшнего теракта. …Пока события продолжают развиваться, мы настоятельно рекомендуем гражданам США, находящимся в Москве, избегать этого района».

Следует напомнить, что накануне 8 марта американская дипмиссия опубликовала заявление следующего содержания: «Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скоплений людей в Москве, включая концерты. Гражданам США рекомендовано избегать больших толп в течение следующих 48 часов».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube