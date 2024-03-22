Москвичей попросили сдать кровь для пострадавших в теракте

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в пятницу, 22 марта, обратился к москвичам и жителям Подмосковья с просьбой сдать кровь для пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле».

В своем Telegram-канале Шапошников написал: «После сегодняшней трагедии в «Крокусе» многим пострадавшим требуется донорская кровь. Прошу вас сдать кровь для раненых! Сейчас это очень важно, это вопрос жизни и смерти десятков людей».

«Центр крови ФМБА России будет осуществлять прием крови и ее компонентов в субботу с 08:30. Также кровь можно сдать по следующим адресам в Москве: Донорский центр на Беговой, ул. Поликарпова, д. 14, стр. 1; Донорский центр Царицыно, ул. Бакинская, д. 31, Донорский центр на Шаболовской, ул. Шаболовка, 57», – уточнил председатель Мосгордумы.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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