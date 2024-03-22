В списке пострадавших в результате теракта 145 человек, в том числе восемь детей

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало список из 145 пострадавших после теракта в «Крокус Сити холле», в том числе восемь детей. Все они госпитализированы в различные больницы.

Также в документе Московской областной станции скорой медицинской помощи, опубликованном на сайте Минздрава региона, говорится: «Вызов поступил в 20:03. Всего пострадало – 37 человек, из них детей – 1. Госпитализировано – 33 человек, из них детей – 1. Погибло – 4 человека, из них детей – 0. Отказ от госпитализации – 0 человек».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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