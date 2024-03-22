Мурашко сообщил о 115 госпитализированных после теракта

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в субботу 23 марта, сообщил, что в результате теракта в «Крокус Сити холле» госпитализированы 115 человек, пять из них дети, – сообщает телеканала «Россия 24»

В эфире телеканала Мурашко сказал: «После теракта в «Крокусе» госпитализированы 115 человек, из них пять дети. 60 взрослых пациентов и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. Более 30 человек обратились за амбулаторной помощью. Один ребенок, пострадавший в «Крокусе», находится в тяжелом состоянии».

Со своей стороны, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная помощь.

«Работают квалифицированные врачи, помощь оказывается. В данный момент прошли практически все операции. Больные, которые тяжелые, переведены в реанимации, и идет оказание медицинской помощи по всем стандартам ее оказания», – сказала Голикова.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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