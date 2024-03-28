Белгородскую область снова атаковали украинские беспилотники: ранен местный житель

В результате очередной атаки ВСУ на Белгородскую область ранения получил местный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, ЧП произошло в Шебекинском округе.

«Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадал мирный житель – в момент атаки он был на улице. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица и верхних конечностей», – уточнил белгородский губернатор.

Гладков также отметил, что бригадой скорой пострадавшего госпитализирован в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Вместе с тем глава региона сообщил, что в Яковлевском городском округе атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа подвергся инфраструктурный объект в районе поселка Томаровка.

«Пострадавших нет. Произошло возгорание сухой травы на площади 400 кв.м. Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован», – отметил Гладков.

Ранее сегодня сообщалось, что в Белгородском районе системой ПВО сбиты два БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Позже стало известно город Шебекино Белгородской области попал под украинский обстрел, в результате которого была повреждена ЛЭП, часть города обесточена.

Накануне министерство обороны России сообщило, что в небе над Белгородской областью было уничтожено 16 снарядов РСЗО «Вампир» чешского производства.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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