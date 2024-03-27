Заманил в подвал котятами: в Башкирии педофил-рецидивист изнасиловал 7-летнюю девочку

В Туймазинском районе Башкирии задержали подозреваемого в изнасиловании семилетней школьницы. Им оказался 23-летний мужчина, ранее судимый за преступление против половой неприкосновенности. Задержанный признал свою вину. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ. По данным СМИ, педофил заманил ребенка в подвал, предложив посмотреть котят.

Во вторник, 26 марта, в полицию поступило заявление от 30-летней жительницы города Октябрьского о том, что ее дочь подверглась нападению со стороны неизвестного мужчины, когда возвращалась домой к бабушке в селе Кандры.

Насильника задержали по горячим следам. Следователи и криминалисты совместно с оперативниками МВД республики изучили камеры видеонаблюдения, установили маршрут передвижения подозреваемого, изъяли с места преступления предметы, а также биологические следы, которые направлены на исследования. В результате правоохранители установили личность подозреваемого и вскоре он был задержан. Им оказался 23-летний житель города Туймазы, который ранее был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

В ходе допроса подозреваемый сознался в содеянном. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным источника агентства «Башинформ», педофил заманил жертву в подвал, пообещав показать ребенку котят. Преступник подошел к девочке на улице, сказал ей, что знаком с ее родителями, и позвал посмотреть котят в подвале жилого дома. Ребенок согласился. Мужчина изнасиловал девочку в подвале, после чего покинул место преступления. Школьница выбралась из подвала и дома рассказала матери о случившемся.

Уфа, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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