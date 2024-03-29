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Пятница, 29 марта 2024, 13:44 мск

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СМИ: в Таджикистане задержали девять подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе»

В Таджикистане спецслужбы задержали девять человек по подозрению в связах с террористами, обвиняемыми в нападении на «Крокус Сити Холл».

По данным телеграм-канала «Mash», подозреваемые задержаны в городе Вахдат. Там родился один из террористов Далерджон Мирзоев*. Кроме того, второй обвиняемый Фаридуни Шамсидин* отбывал наказание в городской тюрьме.

Всех задержанных проверяют на связи с террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ).

Как сообщал «Новый День», теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта. Четверо мужчин в камуфляжной форме ворвались в здание и открыли огонь по людям. В концертном зале террористы устроили взрыв, который привел к пожару. Российские спецслужбы задержали подозреваемых в Брянской области, где террористы намеревались пересечь границу с Украиной. Все они признали свою вину.

Подсудимым предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы. По информации ФСБ, всего по делу были задержаны 11 человек. Восемь обвиняемых, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта, заключены под стражу.

* внесены в список террористов и экстремистов.

Душанбе, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Теракт в Крокус сити холл

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