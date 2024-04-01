российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 1 апреля 2024, 16:17 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Теракт в ЛНР: при подрыве авто погиб замглавы Центра по обслуживания образовательных организаций

В городе Старобельске Луганской народной республики в результате подрыва автомобиля погиб заместитель руководителя Центра по обслуживанию образовательных организаций ЛНР Валерий Чайка. Об этом сообщил глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев.

Взрыв прогремел в 13:30 около здания Старобельского филиала Луганского педагогического университета. Находившийся во взорванной машине Чайка погиб на месте от полученных ранений.

На месте происшествия работают представители Следственного комитета по ЛНР, МЧС, полиция и Росгвардия.

Чернев призвал местных жителей к бдительности. «Если вы стали свидетелями чего-то подозрительного, немедленно сообщайте в правоохранительные органы», – написал он в своем телеграм-канале.

Старобельск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Терроризм

Следственный комитет начал проверку причастности США и Украины к терактам в России / Вашингтон искажает данные о теракте в «Крокусе», чтобы скрыть свою причастность – СВР / В Ростовской области задержали подозреваемого в подготовке теракта / Москва потребовала от Киева арестовать и выдать главу СБУ и других лиц, причастных к терактам в России / «Знаем поименно»: директор ФСБ пообещал возмездие организаторам терактов в России / Террористов в Дагестане выявили в результате усиления мер безопасности после теракта в «Крокусе» / В Дагестане обезврежены трое боевиков / В Дагестане объявлен режим контртеррористической операции: ночью спецназ ФСБ блокировал вооруженных преступников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Скандалы и происшествия, Терроризм,