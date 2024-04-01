Теракт в ЛНР: при подрыве авто погиб замглавы Центра по обслуживания образовательных организаций

В городе Старобельске Луганской народной республики в результате подрыва автомобиля погиб заместитель руководителя Центра по обслуживанию образовательных организаций ЛНР Валерий Чайка. Об этом сообщил глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев.

Взрыв прогремел в 13:30 около здания Старобельского филиала Луганского педагогического университета. Находившийся во взорванной машине Чайка погиб на месте от полученных ранений.

На месте происшествия работают представители Следственного комитета по ЛНР, МЧС, полиция и Росгвардия.

Чернев призвал местных жителей к бдительности. «Если вы стали свидетелями чего-то подозрительного, немедленно сообщайте в правоохранительные органы», – написал он в своем телеграм-канале.

Старобельск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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